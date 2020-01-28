Англия

Хорват может вскоре оказаться на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед продолжает искать усиление в центр поля в период январского трансферного окна.

Как утверждает ESPN, боссы "манкунианцев" обратили внимание на полузащитника Барселоны Ивана Ракитича, которого слухи не раз связывали с переходом в другие команды.

По даннным источника, хорватский футболист может достаться "манкунианцам" всего за 17 миллионов фунтов. Кроме того, сам игрок не планирует в ближайшее время переезжать из Испании.

Ранее сообщалось, что каталонцы старались избавиться от Ракитича, обменяв его на хавбека Ювентуса Бернандески.