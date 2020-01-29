Англия

Представляем вашему вниманию котировки букмекеров на манчестерское дерби.

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги Манчестер Сити примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Фаворитом этого противостояния букмекерские конторы считают хозяев поля, которые выиграли первый матч со счетом 3:1. Так, Parimatch дает на победу Сити коэффициент 1,35. Коэффициент на победу Юнайтед составляет 9,2, на ничью – 5,5.

Букмекерская контора bet365 выставила такие коэффициенты на этот поединок: победа "горожан" – 1,3, победа "красных дьяволов" – 8,5, ничья – 6,00.

Аналитики из betfair принимают ставки на победу Ман Сити с коэффициентом 1,33. Коэффициент на победу МЮ составляет 9,00, на ничью – 6,00.

Матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед состоится на Этихаде в среду, 29 января, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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