Англия

В ответном матче полуфинала Кубка лиги Манчестер Сити на своем поле примет Манчестер Юнайтед.

Коллективу Оле-Гуннара Солскьяера будет сложно отыграться с 1:3, но "красные дьяволы" постараются сделать камбэк.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

29 января, 21:45, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Андре Марринер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Возможно, теперь при каждом таком случае Оле-Гуннар Солскьяер будет вспоминать прошлогодний матч в Лиге чемпионов против ПСЖ, когда МЮ отыгрался со счета 0:2 и прошел в следующую стадию турнира.

В случае с Манчестер Сити ситуация схожа – два мяча разница, правда отсутствует правило выездного гола. Если к отсутствию Поля Погба все успели привыкнуть (француз травмирован), то серьезная потеря – это отсутствие Маркуса Рашфорда. Отыграться без англичанина на Этихад будет крайне сложно.

Что касается МЮ, то результаты команды продолжают быть крайне нестабильными. Коллектив норвежского специалиста уже никого не способен удивить, а один из последних примеров – поражение на Олд Траффорд от Бернли.

У Манчестер Сити дела идут не так плохо, как могло быть: "горожане" с легкостью вышли в 1/8 Кубка Англии, вернули вторую строчку в АПЛ и имеют высокие шансы пройти в финал Кубка английской лиги.

Не так давно Пеп Гвардиола предлагал отказаться от Кубка лиги, считая, что этот турнир нужно отменить. Тем не менее, несмотря на слова испанца, можно не сомневаться – Сити довольно далеко зашел и захочет выиграть очередной трофей.

По версии букмекеров, Манчестер Сити – фаворит встречи: победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,32, ничья – 5,80, а победа "красных дьяволов" – 9,50.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Сане – Погба, Фосу-Менса, Рохо, Мактоминей, Туанзебе, Рашфорд

Под вопросом: Ляпорт — …

Тренеры говорят:

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити): "У нас есть три дня, чтобы подготовиться к игре против Манчестер Юнайтед. Надеюсь увидеть переполненный стадион фанатов на этом матче. Наша решимость никуда не пропала. Мы продолжаем каждый день бороться в чемпионате Англии. Вы это видели в поединке против Шеффилд Юнайтед на прошлой неделе. Наши главные цели на данный момент — одолеть МЮ и пробиться в финал Кубка английской лиги".

Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед): "Мы должны провести идеальный поединок, чтобы выиграть у такой хорошей команды с разницей в два мяча на выезде. Мы должны вернуться назад и подумать о ПСЖ. Кроме того, игра, которую мы провели в декабре, также дает нам надежду. Мы обыграли их в прошлый раз, когда они были немного не в порядке, но после того матча они стали играть лучше".