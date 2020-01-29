"Молотобойцы" подписали полузащитника чешской Славии.
ТОМАШ СОУЧЕК, ФОТО ФК ВЕСТ ХЭМ
29 января 2020, 18:20
Томаш Соучек перебрался в Вест Хэм на правах арендного соглашения до конца сезона, сообщает официальный сайт "молотобойцев".
Вест Хэм летом сможет выкупить чешского опорного полузащитника, который получил футболку с номером 28.
Несмотря на оборонительную позицию, 24 летний игрок отличился 12 голами и тремя ассистами в 26 матчах за Славию в этом сезоне.
Напомним, что Вест Хэм также готов выложить приличную сумму за полузащитника Кальяри.