Англия

Найтан Нандес может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге.

"Молотобойцы" готовы взять полузащитника Кальяри Найтана Нандеса в аренду с обязательством выкупа — сообщает Sportitalia.

Аренда уругвайца до конца нынешнего сезона обойдется Вест Хэму в 8 миллионов евро, после чего Кальяри получит еще 35 миллионов.

24-летний уругваец (31 матч за национальную сборную) выступал за Пеньяроль (86 матчей во всех турнирах, 8 голов), Бока Хуниорс (67, 8) и Кальяри (10, 1) может сыграть как в центре, так и на правом фланге полузащиты.

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