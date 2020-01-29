Стали известны стартовые составы команд на перенесенный матч 18 тура АПЛ между Вест Хэмом и Ливерпулем.
дивок ориги, getty images
29 января 2020, 20:53
Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги призван заменить в стартовом составе получившего травму Садио Мане. Таким образом, бельгиец займет место на левом фланге атаки. В остальном же в основе мерсисайдцев без изменений по сравнению с предыдущим матчем национального чемпионата.
Вест Хэм: Фабиански — Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Нобл, Райс, Снодграсс — Алле, Лансини
Запасные: Рендолф, Бальбуэна, Сабалета, Кардозу, Санчес, Форнальс, Айети
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Ориги
Запасные: Адриан, Ловрен, Матип, Фабиньо, Кейта, Джонс, Минамино
Матч Вест Хэм — Ливерпуль начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.