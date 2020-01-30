Англия

Менеджер прокомментировал выход в финал Кубка лиги.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола подвел итог второго полуфинального матча Кубка Лиги, в котором его команда уступила (0:1), но вышла в финал.

"Мы играли против невероятно сильной команды. Они сумели забить на самом старте игры, воспользовавшись первым моментом".

"В обеих играх мы были лучше. Я доволен игроками, и то, как они играют с командами из вершины турнирной таблицы".

"Фернандиньо и Ляпорт все еще не до конца готовы. Менди тоже. Мы посмотрим в ближайшие дни. Я почти уверен, что они будут в порядке для поединка против Вест Хэма, но не уверен, что они восстановятся до Тоттенхэма. Мы не хотим рисковать", — цитирует Гвардиолу BВС.

Ранее свой комментарий после поединка дал главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.