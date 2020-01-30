Англия

Норвежский тренер прокомментировал поединок против Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити на Этихаде в рамках ответного поединка 1/2 финала Кубка английской лиги, но этого не хватило, чтобы пройти дальше.

"Красные дьяволы" остались в меньшинстве после красной карточки Неманьи Матича. Главный тренер гостей считает, что удаление нелепым.

"Мы проделали длинный путь. Несмотря на то, что мы не создавали много опасных моментов, мы отодвинули игру от своих ворот, меня это порадовало. Конечно, трудно приехать сюда и забить с 11 игроками, не говоря уже о 10.

Удаление Матича — какая-то шутка. Сколько раз они нарушали правила? Он получил желтую карточку за первый фол, а потом за второй момент, где нарушения даже не было. Красной карточки и близко не было. Сколько раз сбивали Джеймса и Лингарда?

Я горжусь своими подопечными, они отдали все сильны. Мы приехали сюда дважды и дважды победили", — приводит слова Солскьяера Manchester Evening News.

Напомним, что в финале турнира Манчестер Сити встретится с Астон Виллой.

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