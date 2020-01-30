Англия

Бельгиец прокомментировал полуфинал Кубка Лиги.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился своим мнением о втором полуфинальном матче Кубка Лиги, в котором его команда уступила Манчестер Юнайтед.

"Я не могу понять, как мы проиграли эту игру. Манчестер Юнайтед сегодня не было ни единого нормального момента. В конце концов, хорошо, что мы переживаем подобное".

"Я думаю, что мы сыграли очень неряшливо. Гол, который они забили, получился из ничего. Скажите мне, были ли у них еще шансы".

"Если мы выиграем финал, никто не будет говорить об этой игре. Финал — хороший день, и мы будем бороться, чтобы выиграть кубок. Если мы сделаем это, все будет хорошо", — сказал де Брюйне BBC.

Ранее итог прошедшему поединку подвел главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола.