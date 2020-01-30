Англия

Немец высказался о поединке против "манкунианцев".

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган прокомментировал поединок полуфинла Кубка Лиги, в котором его команда проиграла Манчестер Юнайтед, но вышла в финал турнира.

"Мы должны были забить в начале первого тайма. Мы должны были забить хотя бы один или два гола в этом матче, но этого, почему-то, не произошло".

"Менеджер сказал, что теперь мы получили опыт мы должны преодолеть это. Я думаю, что мы можем улучшить нашу игру. Это учебный процесс", — сказал Гюндоган BBC.

Ранее свое мнение об неудачном для "горожан" поединке высказал полузащитник Кевин де Брюйне.