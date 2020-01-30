Ливерпуль, победив Вест Хэм, установил новое клубное достижение

Очередной тур Ливерпуля в АПЛ — очередной рекорд.
Юрген Клопп, Getty Images
30 января 2020, 09:39
Ливерпуль добыл 23-ю победу в 24-м матче английской Премьер-лиги в текущем сезоне. Таким образом, "скаузеры" идут к своему первому чемпионству за 31 год, по пути ставя новые рекорды.
Подопечные Юргена Клоппа демонстрируют настолько феноменальную форму, что с каждым новым туром в АПЛ Ливерпуль ставит новые рекорды. Победа над Вест Хэмом в перенесенном 18-м туре не стала исключением.
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Отыграв поединок против "молотобойцев", Ливерпуль встретился как минимум по одному разу со всеми участниками АПЛ в текущем сезоне. Впервые в своей истории мерсисайдцы в чемпионате добыли победы над всеми участниками лиги, как минимум один раз (учитываются только выступления в высшем дивизионе).
"Красные" теряли очки лишь однажды, в матче 9-го тура против Манчестер Юнайтед (1:1) на Олд Траффорд.
За 14 туров до конца сезона Ливерпуль имеет 19-очковый гандикап над вторым Манчестер Сити. Ливерпулю осталось выиграть примерно 8 матчей из оставшихся для досрочного чемпионства.
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