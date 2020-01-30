Англия

Вингер стал очередным португальцем в рядах "волков".

Официальный сайт Вулверхэмптона сообщает, что клуб заключил контракт с бывшим крайним полузащитником Олимпиакоса Даниэлем Поденсе.

Отмечается, что португальский футболист заключил контракт с "волками" на четыре с половиной года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 17 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 27 поединков в футболке Олимпиакоса, отличившись пятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что английский клуб заключил соглашение с футболистом из эквадорской Барселоны.