Англия

Леонардо Кампана присоединился к волкам, подписав контракт на три с половиной года.

Вулверхэмптон оформил трансфер эквадорского форварда Леонардо Кампана, сообщает официальный сайт английского клуба. Нападающий присоединился к команде Нуну Санту, подписав контракт на три с половиной года.

19-летний футболист ранее принадлежал Барселоне (Гуаякиль) из Эквадора. За 2019 год в составе этого клуба он провел 21 игру, забив четыре гола.

Среди достижений молодого нападающего – триумф со сборной Эквадора на чемпионате Южной Америки среди юношей до 20 лет. Сам Кампана с шестью точными ударами стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее Вулверхэмптон отдал Патрика Кутроне в аренду Фиорентине.