Англия

Переход португальского полузащитника официально завершен.

Манчестер Юнайтед завершил трансфер полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского Спортинга, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

25-летний португалец подписал с новым клубом контракт на пять с половиной лет с возможностью продления еще на один сезон.

Переход Фернандеша обошелся МЮ в 55 миллионов евро. Вдобавок, Спортинг может заработать еще 25 миллионов евро в качестве бонусов и получит 10 процентов от следующей продажи португальского хавбека.

За всю карьеру в Спортинге Бруну Фернандеш провел 137 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 52 результативные передачи.

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