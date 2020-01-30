Переход португальского полузащитника официально завершен.
Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед
30 января 2020, 19:30
Манчестер Юнайтед завершил трансфер полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского Спортинга, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".
25-летний португалец подписал с новым клубом контракт на пять с половиной лет с возможностью продления еще на один сезон.
Переход Фернандеша обошелся МЮ в 55 миллионов евро. Вдобавок, Спортинг может заработать еще 25 миллионов евро в качестве бонусов и получит 10 процентов от следующей продажи португальского хавбека.
За всю карьеру в Спортинге Бруну Фернандеш провел 137 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 52 результативные передачи.
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