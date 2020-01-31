Англия

"Вишенки" намерены сохранить своего игрока.

Манчестер Юнайтед определил нападающего Джошуа Кинга как главную трансферную цель на январское окно, сообщает The Telegraph.

По данным источника, руководство "манкунианцев" обратилось к "вишенкам" касательно стоимости форварда, но клуб игрока не захотел начинать переговоры.

Отмечается, что тренерский штаб Борнмута считает, что Кинг может помочь команде сохранить прописку в элите. В текущем сезоне норвежец провел на поле 16 поединков, забив два гола и отдав три ассиста.

Ранее сообщалось, что Юнайтед наконец заключил контракт с полузащитником Бруну Фернандешом.