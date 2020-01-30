Англия

Португалец высказался о переходе в стан "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед объявил о подписании полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского Спортинга.

Португальский хавбек прокомментировал свой переход и признался, что является большим фанатом "красных дьяволов".

"Моя любовь к Манчестер Юнайтед действительно началась тогда, когда я смотрел игры Криштиану Роналду. С тех пор я большой фанат этого замечательного клуба. Невероятное чувство стать футболистом МЮ.

Я упорно трудился, чтобы добиться этого, и могу пообещать болельщикам, что я отдам все за эту эмблему, чтобы помочь достичь больших успехов и завоевать больше трофеев.

Хочу поблагодарить Спортинг за все, что они сделали для меня. Неожиданно услышать хорошие слова, которые были сказаны обо мне от игроков, которые раньше играли за эту команду.

Огромное спасибо Оле и всем в Манчестер Юнайтед за доверие, которое они оказали мне. Я не могу дождаться, чтобы начать оправдывать это доверие на поле", — приводит слова Фернандеша официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Отметим, что переход Фернандеша обошелся МЮ в 55 миллионов евро. Вдобавок, Спортинг может заработать еще 25 миллионов евро в качестве бонусов и получит 10 процентов от следующей продажи португальского хавбека.

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