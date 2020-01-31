Англия

Сербский футболист рассказал о своих приоритетах.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич заявил, что хотел бы остаться в команде, несмотря на окончание контракта в конце сезона.

"У меня есть контракт до конца сезона. Я нахожусь на тренировках каждый день и открыт для диалога с клубом, если они думают, что я могу помочь. Если нет, жизнь продолжится".

"Пока еще не было никаких обсуждений, но моя позиция ясна. Мне приятно представлять этот клуб, хочется остаться в команде. Я пришел сюда, чтобы побеждать, и если в Юнайтед захотят, чтобы я остался, тогда, конечно, я сделаю все возможное, чтобы выиграть трофеи", — цитирует Матича Goal.

Напомним, сербский футболист забил единственный гол в поединке полуфинала Кубка лиги против Манчестер Сити.