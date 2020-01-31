Тоттенхэм попытается вернуть валлийца в Лондон уже сегодня.
Гарет Бэйл может вернуться в Тоттенхэм, Football.ua/Getty Images
31 января 2020, 12:39
По информации The Times, Тоттенхэм Хотспур предпринимает отчаянные попытки договориться о трансфере Гарета Бэйла из Реала.
Президент "шпор" Даниэль Леви вылетел в Мадрид для переговоры по 30-летнему валлийцу.
Руководство лондонцев всерьез намеренно договориться с Реалом об осуществлении сделки до закрытия зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Бэйл провел всего 15 матчей за "галактикос", отметившись 3 голами и 2 результативными передачами. В среднем Бэйл проводил по 66 минут на поле.
Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в последний день зимнего трансферного окна в специальной онлайн трансляции от Football.ua.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.