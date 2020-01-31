Англия

Тоттенхэм попытается вернуть валлийца в Лондон уже сегодня.

Гарет Бэйл может вернуться в Тоттенхэм, Football.ua/Getty Images

Гарет Бэйл может вернуться в Тоттенхэм, Football.ua/Getty Images

По информации The Times, Тоттенхэм Хотспур предпринимает отчаянные попытки договориться о трансфере Гарета Бэйла из Реала.

Президент "шпор" Даниэль Леви вылетел в Мадрид для переговоры по 30-летнему валлийцу.

Руководство лондонцев всерьез намеренно договориться с Реалом об осуществлении сделки до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Бэйл провел всего 15 матчей за "галактикос", отметившись 3 голами и 2 результативными передачами. В среднем Бэйл проводил по 66 минут на поле.

Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в последний день зимнего трансферного окна в специальной онлайн трансляции от Football.ua.

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