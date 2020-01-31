Англия

Португалец пополнил ряды лондонцев.

Официальный твиттер Арсенала сообщает, что защитник Саутгемптона Седрик Суареш присоединился к команде Артеты на правах аренды до конца сезона.

Примечательно, что контракт 28-летнего португальского футболиста со "святыми" истекает будущим летом, и по итогу игрок может бесплатно достаться "канонирам".

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Суареш провел на поле 16 поединков, в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Саутгемптон нашел замену защитнику, арендовав игрока Тоттенхэма Кайла Уокера-Питерса.