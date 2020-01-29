Молодой защитник проведет остаток сезона в стане "святых".
УОКЕР-ПИТЕРС (СЛЕВА), ФОТО ФК САУТГЕМПТОН
29 января 2020, 19:54
Саутгмептон подписал Кайла Уокера-Питерса на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт "святых".
22-летний защитник в этом сезоне провел лишь пять поединков в футболке Тоттенхэма, не отметившись результативными действиями.
Вероятно, подписание Саутгемптоном Уокера-Питерса связано с потенциальным переходом Седрика Суареша в Арсенал.
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