Англия

Молодой защитник проведет остаток сезона в стане "святых".

Саутгмептон подписал Кайла Уокера-Питерса на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт "святых".

22-летний защитник в этом сезоне провел лишь пять поединков в футболке Тоттенхэма, не отметившись результативными действиями.

Вероятно, подписание Саутгемптоном Уокера-Питерса связано с потенциальным переходом Седрика Суареша в Арсенал.

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