Англия

"Красные дьяволы" заинтересовались нападающим Саутгемптона.

Манчестер Юнайтед пытается подписать нападающего до закрытия трансферного окна. Манкунианцы обратили внимание на Данни Ингза, сообщает The Telegraph.

Тем не менее, Саутгемптон дал ясно понять, что не собирается расставаться со своим лидером в январе.

Ингз в этом сезоне провел 27 поединков, в которых отметился 16 голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Борнмут отказал Манчестер Юнайтед в трансфере Джошуа Кинга.