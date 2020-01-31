Англия

Правый вингер Халла показал свои "аппетиты".

Вест Хэм согласовал условия трансфера Джаррода Боуэна с Халл Сити (20 млн фунтов по информации Sky Sports), однако в переговорах с самим игроком возникли разногласия.

Джаррод, которому предлагают контракт на пять с половиной лет, хочет получать в Вест Хэме 60 тысяч фунтов в неделю.

Игрок проходит медосмотр и есть вероятность, что соглашение все же будет достигнуто.

В текущем сезоне Боуэн сыграл 29 поединков за Халл в Чемпионшипе, отметившись16 голами и 6 ассистами.

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