Англия

Джаррод Боуэн уже сегодня может стать игроком "молотобойцев".

Клуб Андрея Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед находится на финальной стадии переговоров с Халл Сити относительно трансфера правого вингера Джаррода Боуэна. Об этом заявляет журналист The Atheltic Дэвид Орнштейн.

Сообщается, что лондонцы сразу заплатят за трансфер 14 млн фунтов клубу из Чемпиошипа. Также в виде различных бонусов Халл Сити получит 8 млн фунтов.

Сегодня 23-летний игрок пройдет медицинское обследование и подпишет долгосрочный контракт с "молотобойцами".

В случае перехода Боуэна в Вест Хэм, украинцу Андрею Ярмоленко предстоит конкурировать с англичанином за место в стартовом составе.

В текущем сезоне Боуэн отыграл 29 матчей за Халл в Чемпионшипе, забив 16 голов и отдав 6 ассистов.

Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в последний день зимнего трансферного окна в специальной онлайн трансляции от Football.ua.

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