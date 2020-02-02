Англия

Football.ua анонсирует матч 25-го тура АПЛ между Бернли и Арсеналом.

Коллектив Микеля Артеты сойдется в поединке против подопечных Шона Дайча.

Бернли – Арсенал

2 февраля, 16:00, стадион Терф Мур, Бернли. Арбитр встречи – Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

И как бы странно это не прозвучало, между собой встречаются соседи по турнирной таблице. Если с точки зрения "эстетики" Арсенал заиграл несколько лучше, то вот результаты плюс-минус остаются такими же, как и при Унаи Эмери.

Подопечные Шона Дайча уверенно идут по своему графику – 30 очков после 24 туров позволяют чувствовать себя комфортно и пока особо не думать о борьбе за выживание.

Из хороших новостей для Арсенала – возвращается Пьер-Эмерик Обамеянг после дисквалификации. Это значительное усиление для команды.

В первом круге Бернли и Арсенал встречались между собой, и тогда победу добыли "канониры" – 2:1.

По версии букмекеров, Арсенал – фаворит встречи. Победа "канониров" оценивается коэффициентом 2,06, ничья – 3,60, а победа "бордовых" – 3,65.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Барнс – Мустафи, Чеймберс, Тирни, Нельсон, Колашинац

Под вопросом: Бардсли, Гудмундссон, Гибсон — …

Интересные факты:

Арсенал выиграл последние 11 матчей против Бернли во всех турнирах.

В последних четырех выездных матчах в АПЛ Арсенал играл вничью.

"Канониры" забивают как минимум два гола в последних четырех встречах против Бернли во всех турнирах.