Football.ua анонсирует матч 25-го тура АПЛ между Бернли и Арсеналом.
Бернли – Арсенал, Getty Images
02 февраля 2020, 07:30
Коллектив Микеля Артеты сойдется в поединке против подопечных Шона Дайча.
Бернли – Арсенал
2 февраля, 16:00, стадион Терф Мур, Бернли. Арбитр встречи – Крис Кавана
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И как бы странно это не прозвучало, между собой встречаются соседи по турнирной таблице. Если с точки зрения "эстетики" Арсенал заиграл несколько лучше, то вот результаты плюс-минус остаются такими же, как и при Унаи Эмери.
Подопечные Шона Дайча уверенно идут по своему графику – 30 очков после 24 туров позволяют чувствовать себя комфортно и пока особо не думать о борьбе за выживание.
Из хороших новостей для Арсенала – возвращается Пьер-Эмерик Обамеянг после дисквалификации. Это значительное усиление для команды.
В первом круге Бернли и Арсенал встречались между собой, и тогда победу добыли "канониры" – 2:1.
По версии букмекеров, Арсенал – фаворит встречи. Победа "канониров" оценивается коэффициентом 2,06, ничья – 3,60, а победа "бордовых" – 3,65.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Барнс – Мустафи, Чеймберс, Тирни, Нельсон, Колашинац
Под вопросом: Бардсли, Гудмундссон, Гибсон — …
Интересные факты:
Арсенал выиграл последние 11 матчей против Бернли во всех турнирах.
В последних четырех выездных матчах в АПЛ Арсенал играл вничью.
"Канониры" забивают как минимум два гола в последних четырех встречах против Бернли во всех турнирах.
прогноз 2:2