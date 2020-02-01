Англия

Форвард Суонси Борха Бастон продолжит карьеру в Премьер-лиге.

Астон Вилла подписала Борху Бастона из Суонси, сообщил официальный сайт представителя Чемпионшипа.

При этом, 27-летний форвард достался "львам" на правах свободного агента.

Контракт Бастона с Суонси был рассчитан до конца сезона, но клуб позволил испанцу уйти раньше.

В текущем сезоне Бастон забил шесть голов в двадцати матчах Чемпионшипа.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.