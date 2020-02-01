Форвард Суонси Борха Бастон продолжит карьеру в Премьер-лиге.
Астон Вилла подписала Борху Бастона из Суонси, сообщил официальный сайт представителя Чемпионшипа.
При этом, 27-летний форвард достался "львам" на правах свободного агента.
Контракт Бастона с Суонси был рассчитан до конца сезона, но клуб позволил испанцу уйти раньше.
В текущем сезоне Бастон забил шесть голов в двадцати матчах Чемпионшипа.
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