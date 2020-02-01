Некогда лучший голкипер Англии переживает тяжелые времена.
Джо Харт, Getty Images
01 февраля 2020, 13:42
Джо Харт стал глубоко запасным вратарем Бернли: сменщик Ника Поупа не играл уже ровно 400 дней, подсчитал Sportsmail.
В сезоне-2018/19 после своего перехода из Вест Хэма Джо сыграл 19 матчей за Бернли в АПЛ. Последний из них случился 26 декабря 2018 против Эвертона (1:5).
Зимой двукратного чемпиона Англии, сыгравшего 75 матчей за национальную сборную, связывали с переходом в Астон Виллу, которая нуждалась в замене травмированному Тому Хитону. Однако в конечном итоге "вилланы" подписали запасного вратаря Милана Пепе Рейну.
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