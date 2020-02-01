Англия

Некогда лучший голкипер Англии переживает тяжелые времена.

Джо Харт стал глубоко запасным вратарем Бернли: сменщик Ника Поупа не играл уже ровно 400 дней, подсчитал Sportsmail.

В сезоне-2018/19 после своего перехода из Вест Хэма Джо сыграл 19 матчей за Бернли в АПЛ. Последний из них случился 26 декабря 2018 против Эвертона (1:5).

Зимой двукратного чемпиона Англии, сыгравшего 75 матчей за национальную сборную, связывали с переходом в Астон Виллу, которая нуждалась в замене травмированному Тому Хитону. Однако в конечном итоге "вилланы" подписали запасного вратаря Милана Пепе Рейну.

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