Англия

Football.ua выделил самые памятные поединки в противостоянии между португальским и испанским тренерами.

Жозе Моуриньо и Пеп Гвардиола – одни из самых признанных и титулованных футбольных тренеров современности. Ни с одним другим тренером каждый из них не встречался так часто, как в матчах друг против друга. Всего же команды португальского и испанского тренеров играли между собой в 22 матчах. Преимущество в личных встречах держится на стороне нынешнего менеджера Ман Сити, который одержал 11 побед над своим оппонентом, команды "Особенного" побеждали в 5 поединках, а еще в 6 матчах была зафиксирована ничья.

В этот уикенд Моуриньо впервые встретится с Гвардиолой в качестве тренера Тоттенхэма. Football.ua предлагает вспомнить наиболее яркие противостояния между двумя тренерами накануне их очередной встречи.

Интер – Барселона 3:1

20 апреля 2010 года. Милан, Сан-Сиро. Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч.

Голы: Снейдер, 30, Майкон, 48, Милито, 61 – Педро, 19.

Моуриньо и Гвардиола впервые встретились в сезоне-2009/10, находясь во главе соответственно Интера и Барселоны. Сперва команды сошлись на групповой стадии и обе вышли в плей-офф, но затем им предстояло встретиться и в полуфинале турнира. Барселона находилась в статусе действующего обладателя трофея и считалась фаворитом пары, но Моуриньо проявил свой тренерский гений и смог нейтрализовать каталонский коллектив.

Счет в начале поединка на Сан-Сиро открыл нападающий Барселоны Педро, но вскоре Уэсли Снейдер восстановил паритет, а во втором тайме Майкон и Диего Милито принесли миланскому клубу комфортную победу. В ответном поединке "сине-гранатовые" одержали минимальную победу, но для выхода в финал этого было недостаточно. В решающем поединке "нерадзурри" одолели Баварию, а Моуриньо завоевал второй Кубок чемпионов в карьере.



Барселона – Реал Мадрид 5:0

29 ноября 2010 года. Барселона, Камп Ноу. Примера.

Голы: Хави, 10, Педро, 18, Вилья, 55, 58, Хеффрен, 90+1.

К следующей встрече с Гвардиолой Моуриньо подошел уже в статусе тренера мадридского Реала и наверняка теперь вспоминает ее в страшных снах. Первое Эль Класико для португальца завершилось самым крупным поражением в его тренерской карьере.

В этом матче Гвардиола решил перевести Лионеля Месси на позицию "ложной девятки", и футболисты "сливочных" не смогли этому ничего противопоставить. Аргентинец, который опустился непривычно низко для себя, вместе с Хави разрывал защитные линии гостей. Украшением поединка стали два гола Давида Вильи, забитые после роскошных передач от аргентинца.



Барселона – Реал Мадрид 3:2

17 августа 2011 года. Барселона, Камп Ноу. Суперкубок Испании, ответный матч.

Голы: Иньеста, 15,Месси, 45, 88 – Роналду, 20, Бензема, 82.

Не менее памятной вышла дуэль Барселоны и Реала в Суперкубке Испании-2011. Первая встреча команд на Сантьяго Бернабеу завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. В ответном матче на Камп Ноу Барселона дважды выходила вперед усилиями Андреса Иньесты и Месси, на что "галактикос" отвечали голами Роналду и Бензема. Все шло к тому, что и ответный матч завершится ничьей 2:2, но за несколько минут до окончания основного времени Месси забил второй гол, который в итоге принес победу каталонцам.

В дополнительное время между футболистами возникли стычки на поле, в результате которых Марсело, Месут Озил и Вилья заработали красные карточки. Не сдержал эмоций и Моуриньо, который, покидая поле, ткнул пальцем в глаз ныне покойного Тито Вилановы.



Реал Мадрид – Барселона 1:3

10 декабря 2011 года. Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Примера.

Голы: Бензема, 1 – Санчес, 30, Хави, 53, Фабрегас, 66.

Барселона одержала уверенную победу на поле своего извечного врага в декабре 2011 года.

Карим Бензема вывел Реал вперед уже на 23-й секунде матча, забив самый быстрый гол в истории Эль Классико, однако воспользоваться этим преимуществом хозяева поля не смогли. Подопечные Гвардиолы вскоре отыгрались и обеспечили комфортный для себя счет благодаря голам Алексиса Санчеса, Хави и Сеска Фабрегаса.

В матче второго круга выездную победу праздновал Реал (2:1), который в итоге и выиграл чемпионский титул.



Бавария – Челси 2:2, 5:4 по пенальти

30 августа 2013 года. Прага, Эден Арена. Суперкубок УЕФА.

Голы: Рибери, 47, Мартинес, 120+1 – Торрес, 8, Азар, 93.

К следующей очной встрече Гвардиола и Моуриньо подошли во главе новых клубов: испанец тренировал Баварию, а португалец вернулся в Челси. И хоть к Суперкубку УЕФА не всегда относятся с полной серьезностью, каждый из наставников желал начать работу с новой командой с завоевания европейского кубка.

Челси дважды выходил вперед в основное и в компенсированное время, но мюнхенский клуб отыгрывался усилиями Франка Рибери и Хави Мартинеса, причем испанец забил уже в компенсированное время ко второму экстра-тайму. В серии пенальти более удачливыми оказались "красные", которые реализовали все пять ударов и стали победителями кубка.



Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 1:2

10 сентября 2016 года. Манчестер, Олд Траффорд. АПЛ.

Голы: Ибрагимович, 42 – Де Брюйне, 15, Ихеаначо, 36.

Спустя два гола тренеры вновь сошлись в дуэли с новыми командами – Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Успех в этом противостоянии вновь оказался на стороне Гвардиолы.

"Горожане" вели к середине первого тайма выездного матча с преимуществом в два мяча. Златан Ибрагимович сократил разрыв в счете ближе к свистку на перерыв, но на большее "красных дьяволов" не хватило.

В дебютном сезоне в АПЛ ни один из тренеров не сумел оправдать возложенных на них ожиданий: Гвардиола финишировал с Сити на третьей строчке, а Моуриньо и МЮ и вовсе оказались вне топ-четверки и не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов.



Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 2:3

7 апреля 2018. Манчестер, Этихад. АПЛ.

Голы: Компани, 25, Гюндоган, 30 – Погба, 53, 55, Смоллинг, 69.

Последняя на данный момент встреча между Моуриньо и Гвардиолой состоялась в апреле 2018 года на Этихаде, и сильнее в этот раз оказался МЮ.

Ман Сити уверенно лидировал в турнирной таблице и во встрече со своим главным врагом должен был оформлять чемпионский титул. Хозяева поля повели со счетом 2:0 в первом тайме и были близки к тому, чтобы выполнить свою задачу и завоевать заветный трофей. Однако после перерыва "горожане" расслабились и позволили Полю Погба сравнять счет, а спустя некоторое время Крис Смоллинг и вовсе забил победный для Юнайтед гол. Чемпионство от Сити никуда не делось, но вот испортить настроение родным болельщикам они умудрились.



Гвардиола продолжает работать во главе Ман Сити, а вот Моуриньо пытается наладить свою игру уже в Тоттенхэме. Кто возьмет верх в тренерской дуэли на этот раз?

Матч Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится в Лондоне в воскресенье, 2 февраля, и начнется в 18:30 по киевскому времени.

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