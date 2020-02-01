Бразилец набрал более половины из 110 тысяч голосов.
Фред, Getty Images
01 февраля 2020, 14:24
Бразильский полузащитник Фред выиграл в голосовании за лучшего игрока января в Манчестер Юнайтед, сообщил официальный сайт клуба.
В опросе в клубном приложении приняли участие более 110 тысяч фанатов, из которых 51% проголосовал за Фреда. Еще 23% посчитали лучшим Брэндона Уильямса, 14% — Гарри Магуайра и 11 — Неманью Матича.
Фред сыграл во всех девяти матчах Юнайтед в январе, семь из которых начинал в основном составе. Игра с Норвичем (4:0) стала для него 50-й в футболке "красных дьяволов".
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