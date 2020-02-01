Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать первого тура Английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Саутгемптоном.

Восстановление Садио Мане после травмы подколенного сухожилия по ориентировочным данным продлится до середины февраля. Однако у Юргена Клоппа есть неплохой вариант для замены сенегальца — Алекс Окслейд-Чемберлен помог "красным" справиться с Вест Хэмом в выездном поединке минувшего тура, и теперь попробует развить персональный успех в матче против Саутгемптона. Кроме того, в центре поля место опорного полузащитника займет бразилец Фабиньо.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Дж. Хендерсон — Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен.

Запасные: Адриан, Ловрен, Матип, Кейта, Лаллана, Минамино, Ориги.

Саутгемптон: Маккарти — Уорд-Прауз, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Дженепо, Ромеу, Хойбьерг, Редмонд — Лонг, Ингз.

Запасные: Ганн, Вестергор, Смолбон, Буфал, Дансо, Адамс, Обафеми.

Матч Ливерпуль — Саутгемптон начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua. (https://football.ua/games_online/67892.html)