Англия

Англичанин рассказал, насколько требовательно к себе относится.

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли поделился мнением о своей игре накануне матча с Манчестер Сити.

"Я много работал для того, чтобы выйти на новый уровень, а не просто вернуться на прежний уровень. Сейчас чувствую себя хорошо.

Сейчас у меня постепенный рост. Всегда стараюсь становиться лучше, и если я провел плохой матч, то я первым об этом узнаю. Я не стараюсь спрятаться от своих проблем. Я ожидают от себя много, поэтому не думаю, что кто-то может требовать от меня большего, чем я сам.

Важно прислушиваться к мнению правильных людей: тренера, игроков, партнеров по команде и людей в клубе.

Знаю, что я могу играть лучше. У меня были хорошие игры, но в других – я действовал недостаточно хорошо", – рассказал Алли в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 26 поединков в футболке "шпор", отличившись восемью голами и тремя ассистами.

Матч Тоттенхэм – Ман Сити в 25-м туре АПЛ состоится в Лондоне в воскресенье, 2 февраля, и начнется в 18:30 по киевскому времени.

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