Англия

Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо считает, что трансфер Кристиана Эриксена в Интер был идеальным выходом из сложившейся ситуации.

На пресс-конференции накануне матча 25-го тура первенства Премьер-лиги против Манчестер Сити тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал уход в Интер Кристиана Эриксена.

"В первый же день, когда я пришел в Тоттенхэм, Эриксен сказал мне, что не будет продлевать контракт и твердо решил перейти в Интер, – сообщил Моуриньо на предматчевой пресс-конференции. – Мне не оставалось ничего иного, как начать приучать команду играть без Кристиана".

"Порой нам его очень не хватало, но я должен был смотреть в будущее. И тут я должен отметить профессионализм игрока, который, не имея практически никакой мотивации, выходил на небольшое время на поле и делал все, что в его силах, для успеха команды".

"Также отмечу отличную работу руководства клуба, которое сумело получить значительную сумму за трансфер игрока, через полгода покинувшего бы Тоттенхэм бесплатно. В итоге все остались довольны".

Интер заплатил за трансфер Эриксена 20 миллионов евро, заполучив игрока, нынешняя стоимость которого оценивается выше всех в Серии А.

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