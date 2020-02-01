Англия

В 25-м туре чемпионата Англии противостояние Жозе Моуриньо и Хосепа Гвардиолы откроет новую главу.

Жозе Моуриньо и Хосеп Гвардиола вновь встретятся, на сей раз в качестве тренеров Тоттенхэма и Манчестер Сити в 25-м туре первенства АПЛ.

"Мы с Гвардиолой три года ежедневно плечом к плечу работали в одном клубе, а это многое значит, – цитирует португальца Sky Sports. – Но люди вспоминают только противостояния Барселоны и Реала, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, Барселоны и Интера. Теперь вот Тоттенхэм и Манчестер Сити... Нет никакого "Жозе против Пепа". Есть только противостояния наших команд, ради побед которых мы готовы на все».

Матч Тоттенхэм — Манчестер Сити состоится в воскресенье, 2 февраля. Начало в 18:30 по киевскому времени.

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