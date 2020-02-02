Англия

Встреча команд завершилась нулевой ничьей.

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги между Бернли и Арсеналом завершился нулевой ничьей.

После этого Арсенал и Бернли занимают соответственно 10-ю и 11-ю строчки в турнирной таблице, имея в активе по 31 очку.

Бернли – Арсенал 0:0

Бернли: Поуп – Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор – Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил – Родригес, Вуд.

Арсенал: Лено – Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака (Торрейра, 46) – Гендузи, Джака – Мартинелли, Озил (Уиллок, 63), Обамеянг – Ляказетт (Нкетиа, 89).

Предупреждения: Тарковски – Озил, Джака, Торрейра.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.