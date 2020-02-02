Встреча команд завершилась нулевой ничьей.
Бернли – Арсенал, Getty Images
02 февраля 2020, 17:58
Матч 25-го тура английской Премьер-лиги между Бернли и Арсеналом завершился нулевой ничьей.
После этого Арсенал и Бернли занимают соответственно 10-ю и 11-ю строчки в турнирной таблице, имея в активе по 31 очку.
Бернли – Арсенал 0:0
Бернли: Поуп – Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор – Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил – Родригес, Вуд.
Арсенал: Лено – Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака (Торрейра, 46) – Гендузи, Джака – Мартинелли, Озил (Уиллок, 63), Обамеянг – Ляказетт (Нкетиа, 89).
Предупреждения: Тарковски – Озил, Джака, Торрейра.
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