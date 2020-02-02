Англия

Первопроходцем по данному показателю стал Олег Лужный.

Украинец Александр Зинченко оставил Манчестер Сити в меньшинстве во время поединка против Тоттенхэма.

Фулбек увидел перед собой дважды желтую карточку, которая трансформировалась для него в красную. После удаления Зинченко Сити сразу же "поплыл", за следующие 11 минут пропустив дважды.

Зинченко стал вторым украинцем в АПЛ, которого удаляли с поля. Первым таковым был Олег Лужный.

Экс-игрок Арсенала два раза не доигрывал поединки из-за дисциплинарных мер. 1-го апреля 2000-го Лужный получил прямую красную карточку на 43-й минуте в поединке против МК Донс (3:1). 30-го января 2002-го на 58-й минуте правый защитник увидел второй горчичник во время поединка против Блэкберна (3:2).

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка между Тоттенхэмом и Ман Сити.

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