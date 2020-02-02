"Шпоры" оказались сильнее "горожан" в поединке 25-го тура чемпионата Англии.
Тоттенхэм - Манчестер Сити, Getty Images
02 февраля 2020, 21:55
Подопечные Жозе Моуриньо на своем поле принимали коллектив Пепа Гвардиолы.
Удаление Александра Зинченко сыграло ключевую роль — "шпоры" воспользовались численным преимуществом и набрали три очка.
Обзор матча:
Тоттенхэм — Манчестер Сити 2:0
Голы: Бергвейн, 63, Сон Хын Мин, 71
На 41-й минуте Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) не забил пенальти (вратарь).
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Танганга — Уинкс, Ло Чельсо — Бергвейн (Ндомбеле, 70), Алли (Ламела, 70), Сон Хын Мин — Моура (Дайре, 84).
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез (Жезус, 72), Агуэро (Канселу, 65), Стерлинг (Б. Силва, 84).
Предупреждения: Альдервейрельд, Ло Чельсо — Стерлинг, Уокер, Зинченко, Родри
На 60-й минуте был удален Александер Зинченко (Манчестер Сити) (повторное предупреждение).