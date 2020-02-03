Результативная ничья Лестера и Челси, шесть мячей в матче Вест Хэма и Брайтона, очередная победа Ливерпуля, Эвертон выгрыз победу у Уотфорда в концовке встречи, Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон победителя не выявили, очередная ничья Арсенала и важная победа Тоттенхэма над Манчестер Сити. 

25-й тур:

01 ФЕВРАЛЯ 2020

14:30 Лестер Сити Лестер Сити 2:2 Челси Челси  
17:00 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла  
17:00 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Брайтон  
17:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед  
17:00 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон  
17:00 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Норвич  
17:00 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон  
19:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон  

02 ФЕВРАЛЯ 2020

16:00 Бернли Бернли 0:0 Арсенал Арсенал  
18:30 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити  

У Челси все та же старая проблема — атака

Одной из самых разочарованных сторон после закрытия трансферного рынка можно смело назвать Челси. Ни для кого не секрет, да и сам Фрэнк Лампард об этом говорил, – что лондонский коллектив рассчитывал на усиление линии нападения. "Синие" не способны "закрыть матч", реализовав свое преимущество и добив соперника, а Тэмми Абрахаму, хоть он и проводит хороший сезон, не так-то и просто играть практически во всех матчах. 

Челси никого не подписал. Фрэнк Лампард остался, безусловно, разочарован. "Мы на четвертом месте и имеем шесть очков отрыва, но… Теперь мы, вероятно, "андердоги", ведь наши конкуренты усилились. Это факт. Каждый раз, когда я смотрю телевизор, другой игрок переходит в какой-то клуб... Я должен быть первым человеком, который остается с позитивным взглядом, несмотря ни на что, но я также должен быть честен, когда говорю", — сказал 41-летний специалист до матча с Лестером. Теперь отрыв от пятой строчки составляет лишь четыре пункта. Назревает логичный вопрос: а зачем вообще было трансферный бан снимать, подавать апелляции?..

Челси снова выглядел блекло в атаке. Очень блекло. Подопечные Фрэнка Лампарда практически ничего не создали у ворот Шмайхеля. Спасибо Рюдигеру, который сумел проявить мастерство на втором этаже и забить два гола. На этом вся атакующая мощь "синих" иссякла в этом поединке.

Еще одно изменение в составе, которое удивило – отсутствие Кепы Аррисабалаги. Испанец полностью здоров, вот только он проводит настолько ужасный сезон, что Лампарду это попросту надоело. Кабальеро не без ошибок провел матч с Лестером, но, возможно, таким образом англичанин пытается "встряхнуть" Кепу. А о том, как испанец стал худшим голкипером АПЛ прямо сейчас, вы можете прочитать здесь

МЮ и Вулверхэмптон: без сенсаций 

Как показывает практика, поединки между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном в последнее время завершаются не результативно, но проходят насыщенно. Команды неуступчиво борются между собой, а разницу в счете делает один забитый мяч.

Учитывая травмы (особенно отсутствие Маркуса Рашфорда) и уровень соперника, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера провели неплохой поединок. Дебютировал за "красных дьяволов" дорогостоящий новичок из лиссабонского Спортинга Бруно Фернандеш. По версии WhoScored, он стал третьим лучшим игроком МЮ в вышеупомянутой игре с оценкой 7,2. Выше только у Аарона Ван-Биссаки (8,1) и у Люка Шоу (7,3).

"За последние несколько месяцев мы провели так много матчей, что футболисты утратили энергию. Нам нужен перерыв", — сказал Солскьяер после матча. Действительно, календарь насыщенный, вот только не покидает ощущение, что этой самой "энергии" не хватает чуть ли не с начала сезона.

0:0 – в целом, закономерный исход: "волки" продолжают бороться за еврокубки, а Манчестер Юнайтед по-прежнему отстает от идущего на четвертой строчке Челси на шесть очков.

Четвертая ничья подряд у Арсенала

Несмотря на именитую линию атаки, подопечные Микеля Артеты испытывают определенные проблемы в этой зоне. Испанский специалист принял несколько решений, которые удивили: Николя Пепе весь матч просидел на скамейке для запасных. Это отразилось на Пьер-Эмерике Обамеянге, который некомфортно чувствовал себя на правом фланге. Габонец постоянно опускался глубоко к своим воротам вместо того, чтобы завершать атаки своей команды.

Откровенно говоря, не в лучших кондициях находится Александр Ляказетт: французский форвард не забивает больше года на выезде в АПЛ, а Месут Озил – столько же не ассистирует за пределами Эмирейтс.

На удивление, при Артете начал больше шансов получать Шкодран Мустафи и немецкий центрбек делает все, чтобы закрепиться в стартовом составе "канониров" благодаря достаточно неплохой игре.

0:0 – четвертая подряд ничья Арсенала в Премьер-лиге. Удивительно, но за весь сезон у "канониров" лишь шесть побед в лиге.

Зинченко подвел Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом, но не стоит его слишком винить  

Примечательно, что главным антигероем матча между Тоттенхэмом и Манчестер Сити стал наш соотечественник Александр Зинченко. За сутки огромный поток грязи успел полететь в адрес 23-летнего футболиста: что со стороны английских болельщиков (особенно активных пользователей Twitter), так и со стороны своих. Не поддержал после матча украинца и Пеп Гвардиола, назвав удаление Зинченко – ключевым эпизодом в игре

Слушайте также: удаление Зинченко — в подкасте от Football.ua

Также после матча испанский специалист сказал следующее: "Тоттенхэм нанес два удара и забил два гола. Я не могу слишком много говорить о нашей игре. Подобная ситуация была и в матче против Манчестер Юнайтед: они создали несколько моментов, а мы множество своих не реализовали". Если верить MyScore, то Гвардиола несколько ошибся: "шпоры" нанесли три удара, из которых два стали результативными, но сильно сути дела не меняет. Другое дело, что "горожане" аж 18 раз пробивали по воротам Уго Льориса! В шесть раз больше! И имели действительно очень хорошие моменты.

Можно вспомнить, как в первом тайме у Агуэро был неплохой момент, но он не сумел попасть в правый угол ворот Льориса, как Гюндоган не реализовал пенальти, как Сити вышел в контратаку и после ошибки французского голкипера сначала аргентинский форвард не сумел пробить ворота (справедливости ради стоит отметить, что Льориса подстраховывать успевали сразу два игрока), а затем в этой же атаке все тот же Гюндоган пробил выше ворот из убойной позиции.

Повезло Рахиму Стерлингу, который остался на поле после первого тайма – за фол против Деле Алли он вполне мог отправиться отдыхать еще на 12-й минуте игры. Также повезло англичанину, что не увидел перед собой вторую желтую карточку в эпизоде, когда Льорис выбил у него мяч из-под ног, а сам Рахим упал.

Все невезение на себя взял Александр Зинченко. Да, первый тайм был накаленный и украинцу не стоило идти "на разборки", за что он получил глупую желтую карточку, но кто вспомнит, как бездарно подал угловой Рияд Марез, после чего пришлось фолить Зинченко? Да и Александр, зная, что в его активе есть предупреждение, старался максимально аккуратно сыграть, но Майк Дин был беспощаден.

Проще всего обвинить Зинченко и сделать его козлом отпущения, но, если взвешенно оценивать матч, Сити сам виноват, что не реализовал свои моменты (особое приветствие Гюндогану) и сам создал себе проблемы, но досталось больше именно Зинченко. Всегда проще обвинить одного игрока. 

Одной строкой:

Досаднейший прокол Вест Хэма. "Молотобойцы" имели преимущество в два мяча над Брайтоном, но бездарно его растратили. Учитывая то, что следующие поединки у подопечных Дэвида Мойеса против Манчестер Сити и Ливерпуля на Этихаде и Энфилде, может случиться огромная беда в борьбе за выживание... 

Важная победа Борнмута в борьбе за выживание. "Вишни" — одна из команд, которая начинает "оживать". Две победы подряд, а последняя — над Астон Виллой, конкурентом в борьбе за сохранение прописки в АПЛ, и коллектив Эдди Хау отдаляется от 18-й строчки. Правда, лишь на два пункта. Но самое важное другое — Борнмут начал побеждать. 

Анчелотти делает Эвертон сильнее. С тех пор, как итальянский специалист возглавил "ирисок", Эвертон сумел добыть 4 победы, 3 ничьи и потерпел 1 поражение в 8 встречах. Учитывая форму соперников, это позволило команде повысить свои шансы в борьбе за еврокубки. Подопечные Анчелотти в трех пунктах от зоны Лиги Европы. 

Саутгемптон заслуживал большего. Счет 4:0 должен говорить сам за себя, но он не отображает реального хода дел. Да, Ливерпуль традиционно хорош, но "святые" провели отличный поединок, нанесли 17 ударов в сторону ворот Алиссона (у Ливерпуля — 16), не реализовали свои эпизоды. Возможно, Саутгемптон заслужил даже на ничью, но, как говорится, счет на табло... 

Шеффилд Юнайтед все также хорош. На этот раз "клинки" разобрались с Кристал Пэлас. Нужно ли еще говорить, какую прекрасную работу проделывает Крис Уайлдер со своим коллективом? 

Бомбардиры:

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Джейми Варди Лестер Сити 17 (3) 22
Серхио Агуэро Манчестер Сити 16 (2) 19
Данни Ингз Саутгемптон 14 25
Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал 14 (1) 23
Мохаммед Салах Ливерпуль 14 (3) 22
Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед 14 (5) 21
Тэмми Абрахам Челси 13 22
Садио Мане Ливерпуль 11 22
Рахим Стерлинг Манчестер Сити 11 23
Харри Кейн Тоттенхэм 11 (2) 20


Ассистенты:

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Кевин де Брюйне Манчестер Сити 15 24
Трент Александер-Арнольд Ливерпуль 10 25
Давид Силва Манчестер Сити 7 18
Сон Хын Мин Тоттенхэм 7 20
Рияд Марез Манчестер Сити 7 21
Эмилиано Буэндиа Норвич 7 23
Адама Траоре Вулверхэмптон 7 24
Роберто Фирмино Ливерпуль 7 25
Садио Мане Ливерпуль 6 22
Мохаммед Салах Ливерпуль 6 22


Таблица:

# 03 ФЕВРАЛЯ 2020 И О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Арсенал 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Ньюкасл 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон Брайтон 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Вест Хэм 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Норвич 25 18


26-й тур:

08 ФЕВРАЛЯ 2020

14:30 Эвертон Эвертон -:- Кристал Пэлас Кристал Пэлас  
19:30 Брайтон Брайтон -:- Уотфорд Уотфорд  

09 ФЕВРАЛЯ 2020

16:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед -:- Борнмут Борнмут  
18:30 Манчестер Сити Манчестер Сити -:- Вест Хэм Вест Хэм  

14 ФЕВРАЛЯ 2020

22:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон -:- Лестер Сити Лестер Сити  

15 ФЕВРАЛЯ 2020

14:30 Саутгемптон Саутгемптон -:- Бернли Бернли  
19:30 Норвич Норвич -:- Ливерпуль Ливерпуль  

16 ФЕВРАЛЯ 2020

16:00 Астон Вилла Астон Вилла -:- Тоттенхэм Тоттенхэм  
18:30 Арсенал Арсенал -:- Ньюкасл Ньюкасл  

17 ФЕВРАЛЯ 2020

22:00 Челси Челси -:- Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед  

Александр Савельев, Football.ua 