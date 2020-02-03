Англия

Football.ua подводит итоги 25-го тура английской Премьер-лиги.

Результативная ничья Лестера и Челси, шесть мячей в матче Вест Хэма и Брайтона, очередная победа Ливерпуля, Эвертон выгрыз победу у Уотфорда в концовке встречи, Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон победителя не выявили, очередная ничья Арсенала и важная победа Тоттенхэма над Манчестер Сити.

25-й тур:

У Челси все та же старая проблема — атака

Одной из самых разочарованных сторон после закрытия трансферного рынка можно смело назвать Челси. Ни для кого не секрет, – да и сам Фрэнк Лампард об этом говорил, – что лондонский коллектив рассчитывал на усиление линии нападения. "Синие" не способны "закрыть матч", реализовав свое преимущество и добив соперника, а Тэмми Абрахаму, хоть он и проводит хороший сезон, не так-то и просто играть практически во всех матчах.

Челси никого не подписал. Фрэнк Лампард остался, безусловно, разочарован. "Мы на четвертом месте и имеем шесть очков отрыва, но… Теперь мы, вероятно, "андердоги", ведь наши конкуренты усилились. Это факт. Каждый раз, когда я смотрю телевизор, другой игрок переходит в какой-то клуб... Я должен быть первым человеком, который остается с позитивным взглядом, несмотря ни на что, но я также должен быть честен, когда говорю", — сказал 41-летний специалист до матча с Лестером. Теперь отрыв от пятой строчки составляет лишь четыре пункта. Назревает логичный вопрос: а зачем вообще было трансферный бан снимать, подавать апелляции?..

Челси снова выглядел блекло в атаке. Очень блекло. Подопечные Фрэнка Лампарда практически ничего не создали у ворот Шмайхеля. Спасибо Рюдигеру, который сумел проявить мастерство на втором этаже и забить два гола. На этом вся атакующая мощь "синих" иссякла в этом поединке.

Еще одно изменение в составе, которое удивило – отсутствие Кепы Аррисабалаги. Испанец полностью здоров, вот только он проводит настолько ужасный сезон, что Лампарду это попросту надоело. Кабальеро не без ошибок провел матч с Лестером, но, возможно, таким образом англичанин пытается "встряхнуть" Кепу. А о том, как испанец стал худшим голкипером АПЛ прямо сейчас, вы можете прочитать здесь.

МЮ и Вулверхэмптон: без сенсаций

Как показывает практика, поединки между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном в последнее время завершаются не результативно, но проходят насыщенно. Команды неуступчиво борются между собой, а разницу в счете делает один забитый мяч.

Учитывая травмы (особенно отсутствие Маркуса Рашфорда) и уровень соперника, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера провели неплохой поединок. Дебютировал за "красных дьяволов" дорогостоящий новичок из лиссабонского Спортинга Бруно Фернандеш. По версии WhoScored, он стал третьим лучшим игроком МЮ в вышеупомянутой игре с оценкой 7,2. Выше только у Аарона Ван-Биссаки (8,1) и у Люка Шоу (7,3).

"За последние несколько месяцев мы провели так много матчей, что футболисты утратили энергию. Нам нужен перерыв", — сказал Солскьяер после матча. Действительно, календарь насыщенный, вот только не покидает ощущение, что этой самой "энергии" не хватает чуть ли не с начала сезона.

0:0 – в целом, закономерный исход: "волки" продолжают бороться за еврокубки, а Манчестер Юнайтед по-прежнему отстает от идущего на четвертой строчке Челси на шесть очков.

Четвертая ничья подряд у Арсенала

Несмотря на именитую линию атаки, подопечные Микеля Артеты испытывают определенные проблемы в этой зоне. Испанский специалист принял несколько решений, которые удивили: Николя Пепе весь матч просидел на скамейке для запасных. Это отразилось на Пьер-Эмерике Обамеянге, который некомфортно чувствовал себя на правом фланге. Габонец постоянно опускался глубоко к своим воротам вместо того, чтобы завершать атаки своей команды.

Откровенно говоря, не в лучших кондициях находится Александр Ляказетт: французский форвард не забивает больше года на выезде в АПЛ, а Месут Озил – столько же не ассистирует за пределами Эмирейтс.

На удивление, при Артете начал больше шансов получать Шкодран Мустафи и немецкий центрбек делает все, чтобы закрепиться в стартовом составе "канониров" благодаря достаточно неплохой игре.

0:0 – четвертая подряд ничья Арсенала в Премьер-лиге. Удивительно, но за весь сезон у "канониров" лишь шесть побед в лиге.

Зинченко подвел Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом, но не стоит его слишком винить

Примечательно, что главным антигероем матча между Тоттенхэмом и Манчестер Сити стал наш соотечественник Александр Зинченко. За сутки огромный поток грязи успел полететь в адрес 23-летнего футболиста: что со стороны английских болельщиков (особенно активных пользователей Twitter), так и со стороны своих. Не поддержал после матча украинца и Пеп Гвардиола, назвав удаление Зинченко – ключевым эпизодом в игре.

Слушайте также: удаление Зинченко — в подкасте от Football.ua.

Также после матча испанский специалист сказал следующее: "Тоттенхэм нанес два удара и забил два гола. Я не могу слишком много говорить о нашей игре. Подобная ситуация была и в матче против Манчестер Юнайтед: они создали несколько моментов, а мы множество своих не реализовали". Если верить MyScore, то Гвардиола несколько ошибся: "шпоры" нанесли три удара, из которых два стали результативными, но сильно сути дела не меняет. Другое дело, что "горожане" аж 18 раз пробивали по воротам Уго Льориса! В шесть раз больше! И имели действительно очень хорошие моменты.

Можно вспомнить, как в первом тайме у Агуэро был неплохой момент, но он не сумел попасть в правый угол ворот Льориса, как Гюндоган не реализовал пенальти, как Сити вышел в контратаку и после ошибки французского голкипера сначала аргентинский форвард не сумел пробить ворота (справедливости ради стоит отметить, что Льориса подстраховывать успевали сразу два игрока), а затем в этой же атаке все тот же Гюндоган пробил выше ворот из убойной позиции.

Повезло Рахиму Стерлингу, который остался на поле после первого тайма – за фол против Деле Алли он вполне мог отправиться отдыхать еще на 12-й минуте игры. Также повезло англичанину, что не увидел перед собой вторую желтую карточку в эпизоде, когда Льорис выбил у него мяч из-под ног, а сам Рахим упал.

Все невезение на себя взял Александр Зинченко. Да, первый тайм был накаленный и украинцу не стоило идти "на разборки", за что он получил глупую желтую карточку, но кто вспомнит, как бездарно подал угловой Рияд Марез, после чего пришлось фолить Зинченко? Да и Александр, зная, что в его активе есть предупреждение, старался максимально аккуратно сыграть, но Майк Дин был беспощаден.

Проще всего обвинить Зинченко и сделать его козлом отпущения, но, если взвешенно оценивать матч, Сити сам виноват, что не реализовал свои моменты (особое приветствие Гюндогану) и сам создал себе проблемы, но досталось больше именно Зинченко. Всегда проще обвинить одного игрока.

Одной строкой:

Досаднейший прокол Вест Хэма. "Молотобойцы" имели преимущество в два мяча над Брайтоном, но бездарно его растратили. Учитывая то, что следующие поединки у подопечных Дэвида Мойеса против Манчестер Сити и Ливерпуля на Этихаде и Энфилде, может случиться огромная беда в борьбе за выживание...

Важная победа Борнмута в борьбе за выживание. "Вишни" — одна из команд, которая начинает "оживать". Две победы подряд, а последняя — над Астон Виллой, конкурентом в борьбе за сохранение прописки в АПЛ, и коллектив Эдди Хау отдаляется от 18-й строчки. Правда, лишь на два пункта. Но самое важное другое — Борнмут начал побеждать.

Анчелотти делает Эвертон сильнее. С тех пор, как итальянский специалист возглавил "ирисок", Эвертон сумел добыть 4 победы, 3 ничьи и потерпел 1 поражение в 8 встречах. Учитывая форму соперников, это позволило команде повысить свои шансы в борьбе за еврокубки. Подопечные Анчелотти в трех пунктах от зоны Лиги Европы.

Саутгемптон заслуживал большего. Счет 4:0 должен говорить сам за себя, но он не отображает реального хода дел. Да, Ливерпуль традиционно хорош, но "святые" провели отличный поединок, нанесли 17 ударов в сторону ворот Алиссона (у Ливерпуля — 16), не реализовали свои эпизоды. Возможно, Саутгемптон заслужил даже на ничью, но, как говорится, счет на табло...

Шеффилд Юнайтед все также хорош. На этот раз "клинки" разобрались с Кристал Пэлас. Нужно ли еще говорить, какую прекрасную работу проделывает Крис Уайлдер со своим коллективом?

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26-й тур:

Александр Савельев, Football.ua