Англия

Главный тренер "красных дьяволов" утверждает, что только выстраивает свою команду.

МЮ набрал только четыре очка из возможных 15 в этом году в Премьер-лиге. Главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер объясняет это трудностями перестройки.

"Меня просили сделать эту работу. Думаю, болельщики видят, что мы пытаемся сделать и что уже сделал", — цитирует Солскьяера Evening Standard.

"Как я говорил на прошлой неделе, три недели назад, четыре, пять – в Манчестер Юнайтед перестройка. Нам нужно было снести дом, нужно было избавиться от футболистов, которые мысленно были не здесь".

"Теперь у нас игроки, которые мыслями с клубом, которые будут пробегать тот дополнительный ярд. Это та культура, которую я хочу привить, культура Манчестер Юнайтед".

"Я понимаю, что у нас сейчас не эра сэра Алекса Фергюсона, но у нас футболисты с правильной ментальностью. Для меня это первое условие. Ты не можешь оставаться в МЮ, если не жертвуешь всем ради команды".

Манчестер Юнайтед идет на 7-м месте в Премьер-лиге после 25 туров, отставая от топ-4 на шесть очков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.