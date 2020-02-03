Англия

Бразилец высказался об игре своей команды.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо прокомментировал результат последнего поединка АПЛ, в котором его команда проиграла Тоттенхэму (0:2).

"Все немного сложно. Это было болезненное поражение, особенно учитывая то, насколько качественно мы играли".

"Мы продолжаем создавать момент за моментом, но реализация подводит нас. В результате, мы упускали из рук наши шансы, а затем они забили дважды."

"Это все еще наш сезон. Понятно, что нам необходимо многое обсудить, потому что мы не можем так продолжать дальше", — цитирует Фернандиньо Goal.

Напомним, бразильский футболист останется в стане "горожан" еще на год, продлив завершающийся контракт.