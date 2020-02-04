Англия

Клуб из МЛС арендовал форварда у "чаек".

Нападающий Брайтона Юрген Локадия перешел в Цинциннати, сообщает официальный сайт американского клуба.

Нидерландский форвард присоединился к клубу из МЛС на правах аренды до конца сезона. Соглашение между сторонами также предусматривает опцию выкупа.

Локадия перешел в Брайтон в январе 2018-го из ПСВ за 17 млн евро. В первой половине сезона 26-летний игрок выступал на правах аренды в Хоффенхайме, где отыграл 14 поединков и забил 4 гола.

Ранее сообщалось, что Брайтон продлил контракт с нападающим Гленном Мюрреем.

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