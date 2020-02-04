Шрусбери потеряет 500 тысяч фунтов из-за решения Клоппа

Англия

"Красные" сыграют молодежным составом из-за чего доходы от продажи билетов и телетрансляции будут значительно ниже.

Ливерпуль проведет дома ответный поединок 1/16 финала Кубка Англии против Шрусбери. Первый матч завершился вничью 2:2.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, как и в случае с первым матчем, решил не отвлекать основных игроков на данный поединок. Ливерпуль сыграет против Шрусбери молодежным составом, а командой будет руководить не Клопп, а Нил Критчли.

Из-за решения главного тренера не выставлять основной состав, цены на билет были существенно снижены — до 15 фунтов. Для детей проход на матч будет стоит 1 фунт. Также прогнозируются более низкие доходы от телетрансляции. Доходы от трансляции оба клуба делят по 45%, еще 10% будут направлены Футбольной ассоциации.

В общей сложности, Шрусбери мог заработать порядка 600 тыс фунтов. На деле же примерный прогноз варьируется в 100-150 тыс фунтов.

Таким образом, Шрусбери потеряет приличную для себя сумму. Об этом заявил главный тренер клуба Сэм Рикеттс: "В таком клубе, как наш, каждая копейка на счету. Это самое большое разочарование, что теперь мы не досчитаемся приличной суммы" - приводит слова наставника Mirror.

"Это была бы возможность построить что-то, на что обычно у нас уходит 10-15 лет и затем является настоящим наследием. Эти деньги могли бы улучшить нашу ситуацию".

В 2016-м году Шрусбери в пятом раунде Кубка Англии встречался с Манчестер Юнайтед (0:3). Тогда клубу удалось заработать 1 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что на матч Ливерпуля и Шрусбери уже продано более 50 тыс билетов.

Ответный поединок 1/16 финала Кубка Англии состоится сегодня, 4 февраля, в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.