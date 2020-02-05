Англия

Примечательно, что первый гол Андре забил в дебютном поединке за "красных".

Защитник Дерби Каунти Андре Уисдом сумел открыть счет в переигровке четвертого раунда Кубка Англии против Нортхэмптона. Это был его первый гол за 157 поединков в футболке английских клубов, сообщает OptaJoe.

Начало карьеры сулило куда большую результативность Уисдома: 7 лет 137 дней назад он дебютировал за Ливерпуль забитым мячом в матче с Янг Бойз в Лиге Европы.

Уисдом играл в Англии всю карьеру, за исключением сезона-2016/17, который он провел в аренде в Зальцбурге. С этим клубом Андре выиграл чемпионат и Кубок Австрии.

Вчера (четвертого февраля) отметился рекордом еще один воспитанник Ливерпуля: Кертис Джонс стал самым молодым капитаном в истории "красных", побив 120-летний рекорд клуба.