Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Кубка Англии.

Ливерпуль резервным составом под руководством тренера дубля Нила Критчли обыграл представителя Лиги 1 Шрусбери Таун – 1:0. Единственный гол во встрече забил в свои ворота Ро-Шон Уильямс.

В этой встрече "красные" задействовали самый молодой состав в своей истории, а капитан команды Кертис Джонс побил 120-летний рекорд клуба.

Ливерпуль - Шрусбери Таун 1:0

Гол: Р. Уильямс, 76 (в свои ворота)

Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс, Хувер, ван ден Берг, Льюис — Кларксон (Бойс, 90+2), Чиривелья, Кейн — Эллиот (Диксон-Боннер, 90+4), Миллар (Харди, 83), Джонс

Шрусбери Таун: О'Лири — Р. Уильямс, Ибенкс-Ленделл, Пьер — Лав, Госс (Каммингс, 75), Эдвардс, Голборн — Уолли (Уокер, 82), Лэнг (Удо, 58), Лорен

Предупреждения: Н. Уильямс — Голборн, Лав