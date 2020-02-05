Англия

Полузащитник Челси Жоржиньо летом может вернуться в Италию.

Агент Жоржиньо не исключает, что летом его клиент может оказаться в Ювентусе — сообщает Tuttomercatoweb.

“В данный момент все мысли Жоржиньо связаны с участием в составе сборной Италии на Евро-2020, – сказал Жоао Сантос. – А для того, чтобы туда попасть, он старается как можно лучше играть за Челси. Но если потом поступят предложения от других клубов, мы их рассмотрим. Вариант снова поработать под руководством Маурицио Сарри, но уже в Ювентусе? Почему бы и нет".

28-летний Жоржиньо провел 22 матча за национальную сборную Италии (4 гола), а на клубном уровне выступал за Самбонифацезе (33 матча во всех турнирах, 1 гол), Верону (96, 11), Наполи (160, 6) и Челси (86, 9).

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