Англия

Хавбек "пенсионеров" рассказал, над чем его команде нужно упорно работать.

Полузащитник лондонского Челси Жоржиньо высказался об игре своей команды в первой половине сезона и назвал причины неудовлетворительных результатов, которые порой преследуют подопечных Фрэнка Лампарда.

"Теперь нам нужно изменить свое мышление и начать побеждать дома, потому что мы теряем слишком много очков".

"Иногда мы выходим против команд, которые не хотят играть в футбол, а просто защищаются и контратакуют, что создает нам определенные проблемы".

"Нам нужно много работать, чтобы справиться с этим. Я думаю, что нам необходимо больше передвигаться из зоны в зону".

"Иногда мы этого не делаем, мы хотим играть просто мяч в ноги, и, возможно, мы могли бы изменить это. И, опять же, я скажу, что все это решается на ментальном уровне", — приводит слова Жоржиньо The Guardian.

В следующем матче Челси сыграет на выезде против Брайтона в рамках АПЛ. Поединок состоится первого января в 14:30 по киевскому времени.

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