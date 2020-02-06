Англия

Англичанин заверил, что главной целью "шпор" являются трофеи.

Хавбек Тоттенхэма Деле Алли прокомментировал победу своей команды над Саутгемптоном (3:2) в ответном матче Кубка Англии.

"Это красноречиво характеризует наш характер. После такой большой игры, которая была у нас на выходных против Сити, легко проиграть в таком матче, как сегодня. Мы показали великолепный характер. Временами были недочеты, но порой тебе нужна одна искра, и, на мой взгляд, для нас ею стал второй гол", — говорит Алли.

"Мы одна из лучших команд мира все эти годы, что мы играем вместе, и мы заслуживаем трофей. Но нам его никто не отдаст, надо продолжать работать, причем мы должны выиграть что-нибудь не только ради себя, но и ради болельщиков", — приводит слова футболиста BBC Sport.

Жозе Моуриньо заявил, что лучшая команда этого поединка проиграла, но его коллектив не менее заслуживал позитивного результата.

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