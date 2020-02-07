Англия

Дело против "хакеров" из Ливерпуля закрыто "за давностью лет".

Английская футбольная ассоциация официально прекратила расследование по поводу несанкционированного доступа сотрудников Ливерпуля в скаутскую базу данных Манчестер Сити — сообщает Sky Sports.

"Мы тщательно изучили все улики и информацию о деле, предоставленную обоими клубами, – заявил пресс-атташе английской футбольной ассоциации. – В связи с значительным сроком давности дело решено закрыть".

Скаут Манчестер Сити Роб Ньюман обвинил сотрудников скаутской службы Ливерпуля Дэйва Фоллоуса и Джулиана Уорда, а также спортивного директора "красных" Майкла Эдвардса в том, что они "хакнули" скаутскую систему "горожан", и с июня 2012-го по февраль 2013 года неоднократно пользовались содержимым ее базы данных.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.