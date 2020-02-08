Англия

Итальянец прокомментировал предстоящую встречу с командой Клоппа.

Главный тренер Карло Анчелотти заявил, что не хотел бы, чтобы Ливерпуль оформил чемпионский титул во встрече с Эвертоном.

Если "красные" продолжат побеждать, а Ман Сити и Лестер потеряют очки, то они могут гарантировать победу в чемпионате во встрече с "ирисками" 16 марта.

"Ливерпуль наверняка выиграет АПЛ. Надеюсь, это произойдет не на Гудисон Парк. Существует много стадионов, почему на Гудисоне?" – рассказал Анчелотти в комментарии Sky Sports.

На данный момент Эвертон занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка после 25 туров.

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