Англия

"Ириски" хотят продлить соглашение с защитником.

Эвертон планирует продлить контракт с защитником Мейсоном Холгейтом, сообщает издание The Telegraph.

Главный тренер Карло Анчелотти доволен выступлениями защитника и хочет подписать с ним новое соглашение. В ближайшее время руководство ливерпульского клуба намерено обратиться к 23-летнему игроку с предложением.

Действующий контракт Холгейта с Эвертоном рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне защитник провел 23 поединка в футболке "ирисок", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Эвертон отклонил стомиллионное предложение Барселоны по Ришарлисону.

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