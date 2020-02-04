"Ириски" хотят продлить соглашение с защитником.
Мейсон Холгейт, Getty Images
04 февраля 2020, 09:19
Эвертон планирует продлить контракт с защитником Мейсоном Холгейтом, сообщает издание The Telegraph.
Главный тренер Карло Анчелотти доволен выступлениями защитника и хочет подписать с ним новое соглашение. В ближайшее время руководство ливерпульского клуба намерено обратиться к 23-летнему игроку с предложением.
Действующий контракт Холгейта с Эвертоном рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне защитник провел 23 поединка в футболке "ирисок", отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Эвертон отклонил стомиллионное предложение Барселоны по Ришарлисону.
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