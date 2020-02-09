Англия

Хавбек рассказал о своей жизни в стане "горожан".

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне, реагируя на слухи об интересе со стороны испанских грандов, заявил, что не намерен покидать нынешнюю команду.

"Я чувствую себя комфортно, потому что это клуб, в котором я играл дольше всего, помимо Генка, но тогда я был очень молод, так что все было иначе".

"Но я чувствую себя в Сити великолепно, потому что я счастлив здесь. Я играю в одной из лучших команд в мире, в одной из лучших лиг в мире", — сказал де Брюйне Sport360.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно состав Манчестер Сити может покинуть вингер Лерой Сане, который попал в сферу интересов Ювентуса.