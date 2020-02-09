Хавбек рассказал о своей жизни в стане "горожан".
Кевин де Брюйне, getty images
09 февраля 2020, 11:15
Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне, реагируя на слухи об интересе со стороны испанских грандов, заявил, что не намерен покидать нынешнюю команду.
"Я чувствую себя комфортно, потому что это клуб, в котором я играл дольше всего, помимо Генка, но тогда я был очень молод, так что все было иначе".
"Но я чувствую себя в Сити великолепно, потому что я счастлив здесь. Я играю в одной из лучших команд в мире, в одной из лучших лиг в мире", — сказал де Брюйне Sport360.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно состав Манчестер Сити может покинуть вингер Лерой Сане, который попал в сферу интересов Ювентуса.