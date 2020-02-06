Италия

Немец имеет шанс оказаться в чемпионате Италии в будущем.

Руководство Ювентуса уже сейчас составляет потенциальный шорт-лист на летнее трансферное окно, в которое попал вингер Манчестер Сити Лерой Сане, утверждает Calciomercato.

По данным источника, туринцы намерены побороться за немецкого футболиста, который большую часть сезона пропускает из-за травмы.

Известно, что прошлым летом активные переговоры по полузащитнику с "горожанами" вела Бавария, но трансфер провалился из-за серьезного повреждения игрока. Отмечается, что мюнхенцы в будущем намерены составить конкуренцию Ювентусу.

Ранее сообщалось, что Сане близок к тому, чтобы вновь вернуться на поле, так как он преступил к тренировкам после тяжелой травмы.